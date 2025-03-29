Disney зіткнувся з розслідуванням у США через політику різноманітності

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Урядове агентство США, яке регулює телебачення, почало розслідування політики різноманітності в Disney, що є черговим випадком тиску на медіакомпанії.

Про це пише BBC.

Голова Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) Брендан Карр 28 березня надіслав Disney листа, в якому повідомив компанію та її підрозділ ABC News про розслідування.

Він сказав, що цей крок спричинений занепокоєнням, що компанія просуває різноманітність «у спосіб, який не відповідає» державним нормам. Представник Disney сказав, що компанія розглядає лист.

«Ми з нетерпінням чекаємо взаємодії з комісією, щоб відповісти на її запитання», — сказав представник Disney.

У листі, адресованому виконавчому директору Disney Роберту Айгеру, голова FCC Карр заявив, що хоче переконатися, що медіакомпанія «припиняє будь-які дискримінаційні ініціативи по суті, а не лише за назвою».

«Хоча я бачив повідомлення про те, що Disney нещодавно відмовився від деяких своїх програм DEI, серйозні занепокоєння залишаються», — написав Карр у листі.

Він також заявив, що хоче переконатися, що Disney і ABC не порушують положення Федеральної комісії зв’язку про рівні можливості працевлаштування, «сприяючи огидним формам дискримінації DEI».

За словами Карра, йому потрібна інформація про правила, що регулюють представлення різноманітності в персонажах, серед інших ініціатив.