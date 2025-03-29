Ілон Маск продав власну соцмережу X своїй же компанії штучного інтелекту xAI

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Компанія xAI Ілона Маска купила його ж соціальну мережу X (колишній Twitter) з усіма її акціями за $33 мільярди. Це ціна з врахуванням боргу в $12 мільярдів — тобто початково вона становила $45 мільярдів.

Про це повідомив сам бізнесмен.

«Майбутнє xAI та X взаємопов’язані. Ми обʼєднуємо дані, моделі, обчислювальні потужності, канали поширення і таланти», — написав Ілон Маск.

За його словами, цей крок дозволить «розкрити величезний потенціал, поєднавши передові можливості штучного інтелекту xAI з широким охопленням X». Маск наголосив, що угода оцінює компанію xAI у $80 мільярдів, а X — у $33 мільярди.

«Обʼєднана компанія забезпечить мільярдам людей розумніший і значущий досвід, залишаючись при цьому вірним нашій основній місії — пошуку правди та поширенню знань. Це дозволить нам побудувати платформу, яка не просто відображає світ, але активно прискорює прогрес людства», — резюмував мільярдер.

AP пише, що поки що незрозуміло, чи цей крок щось змінить для користувачів X — xAI вже використовує дані з дописів користувачів X для навчання своїх моделей штучного інтелекту, а користувачі з передплатою на X мають доступ до його чат-бота зі штучним інтелектом Grok.

Штучний інтелект Ілона Маска

Мільярдер Ілон Маск був одним із засновників OpenAI — компанії-розробника чат-бота ChatGPT. У 2018 році він залишив раду директорів, посилаючись на конфлікт інтересів через компанію Tesla.

Згодом Маск офіційно оголосив про запуск xAI — власної компанії з досліджень штучного інтелекту. За словами засновника, її мета — «зрозуміти справжню природу Всесвіту». У листопаді 2023 року Маск заявив, що запускає власну модель штучного інтелекту Grok, а потім оприлюднив вихідний код Grok і сказав, що чат-бот уже «шукає правду».

Слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається в його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз цей термін використовують у технічних колах на ознаку глибокого розуміння.