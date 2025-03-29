Землетрус у М’янмі: кількість загиблих перевищила тисячу

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Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався в центральній частині М’янми 28 березня, зросла до 1 002, ще 2 376 людей зазнали поранень. Ці цифри стосуються всіх районів, які постраждали.

Про це пише СNN з посиланням на державний мовник MRTV, а також BBC.

Більшість жертв припадає на друге за величиною місто Мандалай, яке розташоване неподалік від епіцентру землетрусу.

У Таїланді рятувальники продовжують працювати на місці обвалення будівлі в Бангкоку. Вони використовують невеликі інструменти, щоб дістати людей з-під завалів живими.

Хмарочос був недобудованим — там немає водопостачання, тому люди, які опинилися всередині під завалами, не мають доступу до питної води.

Чиновники повідомили, що під завалами знайшли щонайменше 15 живих людей. З деякими вдалося встановити контакт — вони можуть подавати голос і створювати шум. В інших випадках рятувальники зафіксували рухи та тепло тіла.

«Деякі ознаки життя, які ми отримали минулої ночі, зникли, але ми не втрачаємо надії та сподіваємося на хороші новини», — зазначили рятувальники.

Мʼянма погано оснащена для боротьби з катастрофою такої сили та масштабу — це одна з найбідніших країн Азії. Ізольоване військове керівництво Мʼянми пішло на рідкісний крок, звернувшись по міжнародну допомогу. Під час попередніх великих стихійних лих вони часто уникали пропозицій допомоги.

Індія направила до М’янми рятувальну та медичну бригади разом із терміновою гуманітарною допомогою.

Китайська команда прибула для допомоги в пошуково-рятувальних роботах.Команди ЮНІСЕФ працюють на місцях у постраждалих від землетрусу районах. Фахівці оцінюють наслідки та готують гуманітарну підтримку.

Директор гуманітарної організації в Мʼянмі сказав, що для відновлення деяких районів знадобляться роки.

У коментарі CNN геолог сказав, що землетрус магнітудою 7,7 у Мʼянмі вивільнив енергію, еквівалентну 334 атомним бомбам.

Щонайменше 14 підземних поштовхів зафіксували в Мʼянмі після землетрусу магнітудою 7,7 у пʼятницю, свідчать дані Геологічної служби США. Переважно вони мали магнітуду від 3 до 5. Найсильнішим був підземний поштовх магнітудою 6,7, який стався приблизно через 10 хвилин після першого землетрусу, що спричинив руйнування.

Підземні поштовхи відчувалися також по всьому Таїланду, включно зі столицею Бангкок і північним містом Чіангмай, а також у китайських провінціях Юньнань і Гуансі, що розташовані по сусідству з Мʼянмою.

Геолог пояснює, що підземні поштовхи можуть тривати кілька місяців, оскільки Індійська тектонічна плита продовжує врізатися в Євразійську плиту під М’янмою.