Росія атакувала Україну 172 дронами. Ось як відпрацювала ППО

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 29 березня Росія атакувала Україну 172 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 94 з них, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Про це повіломляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі РФ запускала безпілотники з території тимчасово окупованого Криму, а також з таких російських напрямків, як Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала на півночі, сході та в центрі країни.

Цієї ночі через атаку постраждали Дніпропетровщина, Харківщина і Сумщина.

Через ворожі удари безпілотниками по Дніпру 28 березня загинули чотири людини, ще 21 людина зазнала поранень.

На Сумщини через дронову атаку в різних районах зазнали руйнувань житлові будинки, автомобіль, господарське приміщення. Обійшлося без жертв і поранених.

На Харківщині, у Чугуївському районі, постраждали 69-річний чоловік і 89-річна жінка, у них гостра реакція на стрес. У Богодухівському районі був скид з дрона на вантажний автомобіль, який працював у полі. Попередньо, постраждав один чоловік.

У Купʼянському районі постраждали жінка і чоловік, у них гостра реакція на стрес.

Загалом в регіоні через ворожу атаку пошкоджені різні підприємства, житлові будинки, автомобілі тощо.