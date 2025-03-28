FT: ЄС обмежить штрафи для Apple і Meta, щоб не дратувати Трампа

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Наступного тижня ЄС має намір накласти мінімальні штрафи на Apple та Meta відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Обмеженням штрафів Брюссель прагне уникнути ескалації напруженості у відносинах з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times.

Очікується, що виробника iPhone оштрафують і зобовʼяжуть переглянути правила App Store, що обмежують розробників застосунків у просуванні пропозицій поза її платформою, повідомив співрозмовник видання.

Регулятори також без будь-яких санкцій закриють розслідування щодо Apple, яке стосувалося дизайну екрана вибору браузера. За час розслідування Apple внесла низку змін, намагаючись відповідати правилам блоку.

Компанія Meta теж отримає штраф і буде зобовʼязана змінити свою модель «плати або погоджуйся», яка змушує користувачів або давати згоду на відстеження даних, або платити абонентську плату за користування її продуктами без реклами.

Згідно з DMA, компанії можуть бути оштрафовані на суму до 10% від їхнього глобального обороту, що може вилитися в мільярди доларів для обох компаній. Але Єврокомісія прагне, щоб штрафи були набагато нижчими за цей поріг, заявили джерела FT, оскільки зведення цифрових правил блоку є відносно новим, а рішення все ще можуть бути оскаржені в суді.

Ці кроки відбуваються в той час, коли Брюссель намагається забезпечити виконання DMA, який був розроблений для обмеження домінування технологічних гігантів на цифровому ринку, уникаючи при цьому прямого зіткнення з Вашингтоном.

За словами чиновників, нова комісія, яка запрацювала у грудні, також більше зосереджується на дотриманні великими технологічними компаніями закону, ніж на потенційних високих штрафах у мільярди євро.

Крім того, накладення будь-яких штрафів на американські технологічні компанії ризикує викликати негативну реакцію Трампа, який називав штрафи ЄС для американських компаній «формою оподаткування» і порівнював їх зі «здирництвом за кордоном».