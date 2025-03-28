FT: ЄС обмежить штрафи для Apple і Meta, щоб не дратувати Трампа
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Наступного тижня ЄС має намір накласти мінімальні штрафи на Apple та Meta відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Обмеженням штрафів Брюссель прагне уникнути ескалації напруженості у відносинах з президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише Financial Times.
Очікується, що виробника iPhone оштрафують і зобовʼяжуть переглянути правила App Store, що обмежують розробників застосунків у просуванні пропозицій поза її платформою, повідомив співрозмовник видання.
Регулятори також без будь-яких санкцій закриють розслідування щодо Apple, яке стосувалося дизайну екрана вибору браузера. За час розслідування Apple внесла низку змін, намагаючись відповідати правилам блоку.
Компанія Meta теж отримає штраф і буде зобовʼязана змінити свою модель «плати або погоджуйся», яка змушує користувачів або давати згоду на відстеження даних, або платити абонентську плату за користування її продуктами без реклами.
Згідно з DMA, компанії можуть бути оштрафовані на суму до 10% від їхнього глобального обороту, що може вилитися в мільярди доларів для обох компаній. Але Єврокомісія прагне, щоб штрафи були набагато нижчими за цей поріг, заявили джерела FT, оскільки зведення цифрових правил блоку є відносно новим, а рішення все ще можуть бути оскаржені в суді.
Ці кроки відбуваються в той час, коли Брюссель намагається забезпечити виконання DMA, який був розроблений для обмеження домінування технологічних гігантів на цифровому ринку, уникаючи при цьому прямого зіткнення з Вашингтоном.
За словами чиновників, нова комісія, яка запрацювала у грудні, також більше зосереджується на дотриманні великими технологічними компаніями закону, ніж на потенційних високих штрафах у мільярди євро.
Крім того, накладення будь-яких штрафів на американські технологічні компанії ризикує викликати негативну реакцію Трампа, який називав штрафи ЄС для американських компаній «формою оподаткування» і порівнював їх зі «здирництвом за кордоном».
- Закон про цифрові ринки набув чинності в листопаді 2022 року та почав застосовуватись з травня 2023-го. Його мета — стримувати домінуючий вплив великих компаній на ринку та створити умови, що сприятимуть легшому входу нових платформ на ринок. DMA можна розглядати як антимонопольне законодавство, спрямоване переважно проти п’яти провідних американських інтернет-сервісів, відомих як Big Tech (Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft Corporation), що займають домінуючі позиції.
- У березні 2024 року ЄC почав розслідування проти Apple, Meta і Google через імовірне порушення Закону про цифрові ринки.
- Трамп після повернення до Білого дому погрожував митами країнам, які стягують податки на цифрові послуги з технологічних компаній США.