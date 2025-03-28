У центрі Мʼянми стався потужний землетрус — у сусідньому Таїланді через нього впав хмарочос (оновлено)
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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У центральній частині Мʼянми 28 березня стався сильний землетрус, поштовхи відчувались у сусідньому Таїланді.
Про це пише Reuters.
Оновлено о 12:15. За даними місцевого медіа Khit Thit, близько 20 людей загинули через руйнування мечеті у місті Мандалай.
Крім того, The New York Times пише, що троє людей загинули в Таїланді, а в Мандалаї близько 200 людей отримали поранення.
Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 7,7 і залягав на глибині 10 км. За ним послідував потужний афтершок.
Епіцентр був приблизно за 17,2 км від міста Мандалай з населенням близько 1,2 мільйона людей.
Приблизно за 12 хвилин після першого землетрусу поблизу міста Сагаінг стався другий — його магнітуда була 6,4.
Унаслідок землетрусу в центральній частині країни завалився міст, що зʼєднує регіони М’янми Ава і Сагаінг.
Підземні поштовхи відчувалися також по всьому Таїланду, включно зі столицею Бангкок і північним містом Чіангмай, а також в китайських провінціях Юньнань і Гуансі, що розташовані по сусідству з Мʼянмою.
У соцмережах публікують відео, як через землетрус впав недобудований хмарочос у Бангкоку.
Про жертв наразі не повідомляється. Як зазначає CNN, Мʼянма погано оснащена для боротьби з катастрофою такої сили та масштабу — це одна з найбідніших країн Азії.