Росіяни запустили по Україні вночі понад 160 дронів
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 28 березня росіяни атакували Україну 163 дронами різних типів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 89 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.
Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.
На Полтавщині під атаку потрапили цивільні обʼєкти у промислових зонах. Через влучання і падіння уламків на шести різних локаціях були пошкоджені складські приміщення, адмінбудівлі та трансформатор одного з підприємств. Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2 500 м².
На Дніпровщині постраждали інфраструктурні обʼєкти та сільськогосподарське підприємство.