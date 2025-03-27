У Британії OnlyFans оштрафували на €1,2 млн після розслідування, як сервіс перевіряє вік користувачів

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Британський регулятор Ofcom оштрафував сервіс OnlyFans на 1,05 мільйона фунтів стерлінгів (€1,2 мільйона) — той не надав точну інформацію про те, як перевіряє вік користувачів.

Про це повідомила пресслужба комунікаційного регулятора Сполученого Королівства.

Ofcom провів розслідування про те, чи платформа зробила достатньо для того, аби запобігти доступу дітей до порнографії на своєму сайті, і чи не порушила правила Великої Британії, які регулюють платформи обміну відео.

Минулого місяця Ofcom закрив цю частину розслідування, а також пов’язане з ним розслідування стосовно того, чи співпрацювала материнська компанія OnlyFans, Fenix, із регулятором. Вони заявили, що не робитимуть жодних висновків з цих питань, але продовжать працювати з платформою над заходами контролю віку користувачів.

Ofcom продовжив розслідування, щоб з’ясувати, чи Fenix надавала неправильну інформацію про перевірку віку користувачів у період з червня 2022 до червня 2023 року.

У 2023 році OnlyFans повідомив регулятора, що використовує інструмент Yoti для визначення віку — він налаштований на виявлення користувачів молодше 23 років. Пізніше з’ясувалося, що поріг віку помилково встановили для людей до 20 років. Про цю помилку Fenix поінформував Ofcom лише в січні 2024 року, тобто через два тижні після того, як виявив її.

Зараз OnlyFans встановив поріг перевірки віку на рівні 21 року. Компанія вважає, що це відповідає британським законам.