У Молдові затримали лідера партії «Шанс». Вона пов’язана з проросійським бізнесменом
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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В аеропорту Кишинева у Молдові затримали очільника партії «Шанс» Олексія Лунгу.
Про це повідомляє молдовське медіа NewsMaker.
Коментуючи своє затримання, Лунгу заявив, що на сьогодні він не є субʼєктом кримінального провадження, щодо нього немає жодного рішення судді чи прокурора.
«Це — чергове свавілля, яке чинить нинішня влада! Ми всі розуміємо, і вони розуміють, що у них земля йде з-під ніг, і вони намагаються хоч якось утриматися при владі», — заявив політик.
Представники партії Молдови «Дія і солідарність» назвали слова Олексія Лунгу вигадкою. У Національному центрі боротьби з корупцією (НЦБК) пояснили, що викликали чоловіка, щоб повідомити йому про підозру у незаконному фінансуванні політсил.
Торік поліція розпочала розслідування проти Лунгу за фактом хуліганства: він протестував біля будівлі суду Кишинева, де проходило засідання у справі башкана Гагаузії Євгенії Гуцул. Днями її затримали в аеропорту столиці, посадовиця перебуває в ізоляторі НЦБК.
- Партія «Шанс», яку Олексій Лунгу очолив у 2023 році, повністю перейняла кольори й стилістику нині забороненої проросійської партії «Шор». У «Шансі» відкрито заявили, що продовжать проєкти «Шор». Крім того, «Шанс» входить до проросійського обʼєднання молдовської опозиції «Перемога», створеного бізнесменом і політиком Іланом Шором, повʼязаним з Москвою.