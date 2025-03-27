КМІС: Президенту Зеленському довіряють 69% українців. Більшість проти виборів без мирної угоди

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Станом на другу половину березня 2025 року 69% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

При цьому Зеленському не довіряють 28% українців, тобто баланс довіри—недовіри становить +41%.

У період 14 лютого — 4 березня 2025 року Зеленському довіряли 67% українців, а не довіряли — 29%. Баланс довіри—недовіри становив 38%. Тобто всі зміни в межах статистичної похибки. Однак показники довіри покращилися, як порівняти з опитуванням на початку лютого 2025 року, коли Зеленському довіряли 57% українців.

КМІС

У всіх регіонах України ситуація подібна і баланс довіри—недовіри позитивний. Так, у всіх регіонах частка тих, хто довіряє, становить 68—71%. А частка тих, хто не довіряє, — 27—31%.

КМІС

Також КМІС провів опитування, як українці ставляться до проведення виборів в умовах перемир’я.

У варіанті з тимчасовим перемирʼям без гарантій безпеки 77% опитаних виступають проти виборів і обирають варіант, що вибори мають провести лише «після отримання гарантій безпеки або остаточної мирної угоди й повного завершення війни». При цьому 8% відповіли, що в таких умовах варто проводити вибори, а 11% відповіли, що вибори треба проводити просто зараз, навіть не чекаючи перемирʼя. Тобто загалом 19% підтримують проведення виборів зараз або в разі перемирʼя навіть без гарантій безпеки.

КМІС

Навіть у разі перемирʼя з гарантіями безпеки абсолютна більшість — 78% — проти проведення виборів і говорять, що вибори мають бути після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Загалом 19% підтримують проведення виборів (після перемирʼя з гарантіями безпеки або просто зараз).

КМІС

Підтримка проведення виборів тісно повʼязана з довірою президенту Зеленському. Так, ті, хто не довіряє президенту, у більшій мірі підтримують проведення виборів. При цьому навіть серед них підтримують вибори лише 46%, а не підтримують 50 .

Серед тих, хто довіряє Зеленському, 90% висловлюються проти проведення виборів. За виступають лише 8%.

КМІС

У всіх регіонах України абсолютна більшість — 75—78% — виступають проти проведення виборів.

КМІС

Київський міжнародний інститут соціології наголошує, що серед українців зберігається висока довіра до президента Зеленського — його визнають легітимним головою України. Це пояснюють тим, що Зеленського сприймають як виразника інтересів України й українців, тож навколо нього гуртуються на тлі екзистенційної загрози з боку Росії.

Також українці зберігають категоричність, що це їхнє суверенне право вирішувати, коли саме мають проводитися вибори. Наразі запиту на вибори немає — переважна більшість опитаних підкреслюють, що вибори можливі лише після завершення війни.

Як проводили опитування

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології з 12 по 22 березня 2025 року. Загалом опитали 1 326 респондентів методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх неокупованих територіях України.

В опитуванні брали участь громадяни у віці 18 років і старші, які на момент опитування жили в Україні. В опитування не включали українців, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, і тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,5% для показників, близьких до 50%; 3,1% для показників, близьких до 25%; 2,1% — для показників, близьких до 10%; 1,6% — для показників, близьких до 5%.