ППО збила 42 дрони, ще 26 БпЛА-імітаторів не досягли цілей
- Автор:
- Оля Березюк
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У ніч проти 27 березня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 86 дронами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed на півдні, півночі та в центрі країни.
Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Зокрема, на Харківщині постраждали 11 людей, серед яких — 14-річна дівчина.