«Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі квитків після кібератаки — на це пішло 89 годин
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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НАБУ
Після масштабної кібератаки «Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі квитків. Роботи з відновлення зайняли 89 годин.
Про це повідомили у пресслужбі перевізника.
На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж і повернення квитків на всі напрямки на наступні 20 діб.
В УЗ додали, що не допустили витоку жодної сенситивної інформації. Фахівці продовжують працювати над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських.
Водночас все ще можливі тимчасові технічні перебої в роботі через пікові перевантаження сервісу.
- Про технічний збій в IT-системі «Укрзалізниці» стало відомо зранку 23 березня. Увесь цей час квитки продавали лише в офлайн-режимі.