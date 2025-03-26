Верховний суд Бразилії проголосував за те, щоб експрезидента Болсонару судили за спробу повалення уряду

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Більшість суддів Верховного суду Бразилії проголосувала за те, щоб колишній президент Жаїр Болсонару постав перед судом за звинуваченнями у спробі державного перевороту після поразки на виборах у 2022 році.

Про це передає Reuters.

За це проголосували троє з пʼяти членів колегії, які розглядають справу. Якщо Болсонару визнають винним у судовому процесі, то йому може загрожувати до 20 років вʼязниці.

У вступному слові суддя Александр де Мораєс показав кадри штурму прихильниками Болсонару урядових будівель — це було через тиждень після інавгурації президента Луїса Інасіо Лула да Сілви в січні 2023 року.

Болсонару, який був президентом Бразилії з 2019 до 2023 року, звинувачують у пʼяти злочинах. Серед них — ймовірна спроба насильницького скасування демократичного верховенства права та державного перевороту.

Мораєс сказав, що Болсонару керував «систематичними діями, щоб поставити під сумнів електронні машини для голосування», які використовуються в Бразилії.

Перед цим Жаїр Болсонару наполягав, що наступного року знову балотуватиметься на посаду президента, попри рішення Вищого виборчого суду Бразилії, який заборонив йому балотуватися на державні посади до 2030 року за його спроби дискредитувати виборчу систему країни.