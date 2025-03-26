Євросоюз відхилив вимогу Росії про припинення вогню в обмін на зняття санкцій

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Марієнко Андрій / УНІАН

Європейський Союз відхилив вимогу Росії зняти обмеження із ключового Російського сільськогосподарського банку в межах угоди про часткове припинення вогню. В ЄС наголосили, що режим санкцій залишиться чинним до повного виведення російських військ із України.

Про це пише Financial Times.

«Припинення неспровокованої та невиправданої агресії Росії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій», — зауважила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер.

Гіппер зазначила, що основне завдання ЄС, як і раніше, — це максимальний тиск на Росію, щоб обмежити її можливість вести війну проти України. ЄС також відкинув звинувачення Росії в тому, що санкції проти Москви обмежують експорт її продовольства та добрив — ці товари важливі для глобальної продовольчої безпеки.

Заява Гіппер пролунала після того, як США домовилися з Україною та Росією про заборону атак у Чорному морі та припинення атак по енергетичній інфраструктурі. Пізніше Кремль заявив, що перемир’я в Чорному морі почне діяти лише після певних поступок:

зняття санкцій з «Россільгоспбанку» та деяких інших фінансових організацій, підключення їх до SWIFT;

зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства та зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства;

зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством і добривами.

Позиція ЄС стане полегшенням для України, яка зазнала сильного тиску з боку Вашингтону, зазначає Financial Times. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що санкції Заходу проти Росії мають залишатися в силі, доки Кремль не припинить війну.

«Ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вони вже намагаються спотворити домовленості і фактично обдурити наших посередників і весь світ», — відповідав Зеленський на заяви Кремля.

Що передувало

Попередній раунд перемовин між делегаціями України та США пройшов 11 березня в Джидді. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Уже 19 березня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Домовитися про це вдалося вже 25 березня.