На окупованій ЗАЕС пошкоджений резервуар дизелю — розлитого палива вистачило б майже на місяць

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На окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції пошкоджений резервуар дизелю — розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції впродовж 25 днів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Росіяни не тільки вкрали АЕС, але й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку», — наголосив він.

І додав, що це результат безрозсудної заміни Росією ліцензованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими працівниками.

«Дозволити цій ситуації продовжуватись — лише призведе до нових аварій і небезпек. ЗАЕС необхідно повернути під контроль України, це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам», — резюмував речник.

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Запорізька атомна електростанція вже неодноразово була на межі блекауту. Через російські обстріли знеструмлювалися лінії живлення.