Росіяни засудили працівника ЗАЕС до 19 років вʼязниці. Його викрали влітку 2023 року
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Дмитро Орлов / Telegram
Російський суд засудив працівника Запорізької атомної електростанції Сергія Потинга до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у спробі підірвати автівку представника силових структур РФ.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Сергій Потинг — цивільний інженер Запорізької АЕС. Російські війська викрали його ще 23 червня 2023 року і майже два роки незаконно утримують. У полоні його регулярно катували.
Росіяни інкримінували Потингу «шпіонаж» — за нібито збір інформації про марки та реєстраційні знаки автівок правоохоронних органів РФ і передачу цих даних Службі безпеки України. Також чоловіка звинуватили у спробі підірвати автівку одного з представників російських силових структур.
Орлов наголошує, що звинувачення проти Потинга — повністю сфабриковані.
- На початку березня 2025 року росіяни засудили 56-річну працівницю Запорізької АЕС Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі. Жінку звинуватили в «замаху на диверсію у змові зі співробітниками СБУ». Її викрали влітку 2024 року.
- Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.