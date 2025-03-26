Росіяни засудили працівника ЗАЕС до 19 років вʼязниці. Його викрали влітку 2023 року

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Дмитро Орлов / Telegram

Російський суд засудив працівника Запорізької атомної електростанції Сергія Потинга до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у спробі підірвати автівку представника силових структур РФ.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Сергій Потинг — цивільний інженер Запорізької АЕС. Російські війська викрали його ще 23 червня 2023 року і майже два роки незаконно утримують. У полоні його регулярно катували.

Росіяни інкримінували Потингу «шпіонаж» — за нібито збір інформації про марки та реєстраційні знаки автівок правоохоронних органів РФ і передачу цих даних Службі безпеки України. Також чоловіка звинуватили у спробі підірвати автівку одного з представників російських силових структур.

Орлов наголошує, що звинувачення проти Потинга — повністю сфабриковані.