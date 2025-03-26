У Молдові затримали очільницю Гагаузії — вона могла сприяти фінансуванню політпартії з боку РФ
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Башкана Гагаузії Євгенію Гуцул ввечері 25 березня затримали в аеропорту Кишинева. Вона фігурує у справі про незаконне фінансування нині забороненої проросійської партії «Шор».
Про це повідомляє молдовське медіа TV8, посилаючись на дані Національного центру боротьби з корупцією.
За словами депутата парламенту Марини Таубер, Гуцул збиралася вилетіти в Стамбул у службових справах, коли її затримали правоохоронці. Вона мала зворотний квиток у Молдову на 30 березня.
За матеріалами справи, башкан Гагаузії разом зі Світланою Попан, яка у 2019—2022 роках працювала секретаркою партії «Шор», систематично ввозили до Молдови гроші з Росії.
Як пише видання NewsMaker, Гуцул також звинувачують в координації роботи офісів політсили таким чином, щоб «Шор» отримувала гроші від організованого злочинного угруповання. Загалом було одержано понад 42,5 мільйона леїв. Справу передали до суду у квітні 2024 року. Обидві фігурантки не визнають провини.
- Лідерку Гагаузії Євгенію Гуцул обрали на посаду від популістської проросійської партії «Шор». Вона виграла завдяки підтримці цієї політсили, хоча до того не брала жодної участі в суспільно-політичному житті.
- Гуцул кілька разів приїжджала з візитом до Росії. Вона входить до проросійського обʼєднання молдовської опозиції «Перемога», створеного в Москві. Крім того, башкан Гагаузії під санкціями США.
- У жовтні 2024 року Євгенія Гуцул потрапила також до санкційного списку Євросоюзу за дії, що дестабілізують Молдову.