Зеленський каже, що тиша на морі має запрацювати одразу після заяв Білого дому. Однак РФ висуває умови

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Домовленості про тишу на морі та припинення атак по енергетиці набирають чинності одразу після опублікування відповідних заяв Білого дому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«Міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію, і вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок імплементованих у цьому документі рішень», — зазначив президент.

Президент додав, що українська делегація ставила представникам США питання про те, коли запрацює домовленість про тишу на воді та щодо енергетики. За його словами, там відповіли наступне: «Ми вважаємо, що після того, як Вашингтон офіційно виходить з двома стейтментами, то тиша на воді і тиша щодо енергетики повинна працювати».

Разом з тим у заяві Кремля за результатами перемовин зі США йдеться, що домовленість щодо безпеки судноплавства набирає чинності після виконання таких умов:

зняття санкцій з «Россільгоспбанку» та деяких інших фінансових організацій, підключення їх до SWIFT;

зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства та зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства;

зняття обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством і добривами.

Що передувало

Попередній раунд перемовин між делегаціями України та США пройшов 11 березня в Джидді. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Уже 19 березня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.