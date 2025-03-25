США домовилися з Україною та Росією про заборону атак у Чорному морі

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Під час перемовин в Ер-Ріяді делегація США домовилась з представниками України та Росії унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі.

Про це йдеться у повідомленнях Білого дому за результатами зустрічей.

«Сполучені Штати та Україна домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі», — йдеться в повідомленні.

До аналогічної домовленості Штати дійшли і під час перемовин з росіянами.

Міністр оборони Рустем Умєров окремо наголосив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загроза національній безпеці України.

«У такому випадку Україна матиме повне право реалізувати право на самозахист», — зазначив він.

Крім того, делегація США окремо з Україною та Росією домовилась розробити заходи для взаємного припинення атак по енергетичних обʼєктах Росії та України.

У Білому домі підкреслили, що США залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних увʼязнених та поверненню примусово переміщених українських дітей.

Крім того, Сполучені Штати заявили, що допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій.

Технічні переговори делегацій США з представниками України та Росії в Ер-Ріяді тривали 23—25 березня.

Що передувало

Попередній раунд перемовин між делегаціями України та США пройшов 11 березня в Джидді. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Уже 19 березня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.