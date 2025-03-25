Мінкультури визнало садибу Зеленських історичною памʼяткою — її знесли минулого літа

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Міністерство культури і стратегічних комунікацій 24 березня занесло садибу Євменія Зеленського другої половини ХІХ століття в Києві до Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Будівлю знесли в липні минулого року — тепер її залишки є памʼяткою архітектури, історії місцевого значення.

Про це йдеться на сайті відомства. Міністерство вже опублікувало відповідний наказ.

Тепер Київська міська військова адміністрація має:

повідомити власника памʼятки культурної спадщини або його уповноважений орган про внесення пам’ятки до Держреєстру;

до кінця 2025 року, але не пізніше ніж через 6 місяців після завершення чи скасування воєнного стану, оновити облікову документацію, враховуючи наказ Міністерсва культури і стратегічних комунікацій про статус будівлі, сформувати облікову справу в паперовому й електронному вигляді;

розробити й затвердити науково-проєктну документацію, що визначає межі та правила використання території пам’ятки;

підготувати й затвердити технічну документацію про встановлення меж території пам’ятки, про яку йдеться в першому пункті наказу;

подати заяву для внесення встановлених обмежень на використання земель до Державного земельного кадастру.

Контролювати виконання наказу буде заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького Сергій Бєляєв.

Що передувало

Історичну будівлю за адресою вул. Кониського, 22 знесли 19 липня 2024 року. За два дні до цього громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту документи, щоб надати садибі статус памʼятки.

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Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України — знищення обʼєктів культурної спадщини.

«Спадщина Київ» заявила, що садибу зніс забудовник «Тургенєв Білд», а на місці памʼятки начебто хочуть збудувати ЖК «Тургенєв». На активістів, які хотіли завадити руйнуванню, напали невідомі.

Садиба Зеленських до руйнування.

Мінкультури запевняє, що не надавало жодних дозволів на знесення в Києві садиби Зеленських. Там наголосили, що хоча будинок і не мав юридичного статусу памʼятки, але був у історичному ареалі міста, тож визнаний визначною історичною будівлею. Це мало його захистити.

Через знесення будівлі 20 липня майже тисяча киян вийшли на мітинг перед КМДА.

21 липня прокуратура в Києві порушила кримінальну справу через знесення садиби Зеленських. На місці будівлі тривалий час велось будівництво без жодного дозволу Мінкультури. Тож у січні 2024 року на неї наклали арешт, аби будівництво припинили й будівлю не чіпали.

Вже 24 липня у Києві вирішили оновити склад Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Київській міській державній адміністрації.

У листопаді 2024 року Верховний суд визнав законним знесення садиби Зеленських.