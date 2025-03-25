Агентство США з глобальних медіа частково відновлює фінансування «Радіо Свобода»

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Агентство США з глобальних медіа (USAGM) перерахує виданню «Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода» (RFE/RL) частину грошей, які для нього виділив Конгрес.

Про це передає «Радіо Свобода».

Агентство ухвалило таке рішення перед слуханням у федеральному суді США у Вашингтоні стосовно угоди. Розблокованого фінансування вистачить на два тижні роботи мовника.

«Ми впевнені, що закон на нашому боці, оскільки Конституція США надає Конгресу виключні повноваження розпоряджатися бюджетом. Незаконно відмовляти нам у коштах, які Конгрес уже виділив «Радіо Свобода» на решту цього фінансового року», — заявив президент і головний виконавчий директор «Радіо Свобода» Стівен Капус.

На судовому засіданні юристка Міністерства юстиції Ебігейл Стаут, яка представляла Агентство, стверджувала, що угода про грант між USAGM і RFE/RL дає Агентству право розірвати угоду, якщо «Радіо Свобода» не дотримується викладених у ній положень.

У відповідь один з юристів «Радіо Свобода» Девід Сіонтс заявив, що для Конгресу немає сенсу затверджувати фінансування лише для агентств, щоб ті робили будь-що, що захочуть.

«Радіо Свобода» продовжує шукати доступ до решти грантових грошей, які мають їм виплатити на весь 2025 бюджетний рік (до 30 вересня 2025 року). У найближчі тижні суд вирішить, що з цим робити.

«Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода» — це незалежна медіакорпорація, що існує з 1953 року. Її роботу фінансують за рахунок коштів, що виділяє Конгрес США через Агентство з глобальних медіа (USAGM). «Радіо Свобода» мовить понад 20 мовами, а головною метою проголошують незалежну журналістику, розслідування і підтримку демократії.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

Усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Ідеться про понад 1 300 журналістів, продюсерів і допоміжний персонал.

За кілька днів у «Радіо Свобода» заявили, що США припинили фінансування видання. Низка країн ЄС хоче фінансувати «Радіо Свобода» після скорочення підтримки від США, пише видання Politico.