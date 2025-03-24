На адміністрацію Трампа подали до суду через ліквідацію Міністерства освіти

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Коаліція освітніх організацій США подала до суду на адміністрацію Білого дому через ліквідацію Міністерства освіти.

Про це йдеться у заяві Коаліції освітніх організацій.

Серед позивачів — Національна асоціація сприяння розвитку кольорового населення, батьки учнів державних шкіл, Національна освітня асоціація і AFSCME Maryland Council 3, а також їх підтримує Центр із захисту студентів та освіти.

У Коаліції освітніх організацій наголосили, що з моменту вступу на посаду представники адміністрації Трампа вжили низки заходів для демонтажу міністерства, включаючи серію скорочень персоналу та розірвання поточних контрактів і грантів на суму $1,5 мільярда для програм і заходів, схвалених Конгресом.

А 20 березня Трамп розпорядився почати ліквідацію Міністерства освіти. В організації вважають, що це рішення ставить під загрозу мільйони вразливих студентів, у тому числі з сімей з низьким рівнем доходу, тих, хто вивчає англійську мову, бездомних студентів, сільських студентів та інших, які залежать від підтримки держави.

«Це також ставить під загрозу понад 400 тисяч робочих місць викладачів; унеможливлює для міністерства гарантувати, що федеральне фінансування освіти фактично витрачається відповідно до намірів Конгресу; загрожує підтримці 7,5 мільйона студентів з обмеженими можливостями; і робить мільйони студентів уразливими до дискримінації», — вважають у коаліції.

У позові стверджується, що дії з ліквідації міністерства перевищують конституційні повноваження виконавчої влади та порушують федеральний закон про адміністративну процедуру.