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Нова пошта

Компанія «Нова пошта» відкрила ще одне відділення в Нідерландах — у місті Утрехт.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Клієнти зможуть відправляти й отримувати документи і посилки вагою до 100 кг за адресою Overvliet, 2. У понеділок — пʼятницю відділення працює з о9:00 до 20:00, а по суботах — з 9:00 до 18:00.

Відділення в нідерландському Утрехті. Нова пошта

Термін доставки з України до Нідерландів — від шести днів. Детальніше про тарифи тут.