«Нова пошта» відкрила ще одне відділення в Нідерландах
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Нова пошта
Компанія «Нова пошта» відкрила ще одне відділення в Нідерландах — у місті Утрехт.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Клієнти зможуть відправляти й отримувати документи і посилки вагою до 100 кг за адресою Overvliet, 2. У понеділок — пʼятницю відділення працює з о9:00 до 20:00, а по суботах — з 9:00 до 18:00.
Термін доставки з України до Нідерландів — від шести днів. Детальніше про тарифи тут.
- «Нова пошта» вийшла на ринок Нідерландів наприкінці жовтня 2024 року. Сьогодні європейський підрозділ Nova Post уже має відділення в Іспанії, Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Угорщині, Італії та Великій Британії та в інших країнах. Компанія вже запустила доставку між країнами Європи.