У Китаї заперечили інформацію медіа про участь у миротворчій місії в Україні

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Інформація медіа про те, що Китай обговорює свою участь у миротворчій місії в Україні «абсолютно не відповідає дійсності»

Про це сказав речник МЗС КНР Го Цзякунь, передає Global Times.

Напередодні, 22 березня, газета WELT AM SONNTAG писала, що Китай розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні. Китайські дипломати в Брюсселі запитували, чи можливий і чи бажаний такий крок з погляду Європи.

Окрім того, що ця інформація не відповідає дійсності, речник китайського МЗС заявив, що позиція Китаю щодо «української кризи залишається послідовною та однозначною».

Позиція Китаю щодо війни в Україні

У лютому 2023 року Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни РФ проти України.

. Саме слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» і «українська криза». Пекін неодноразово закликав сторони до переговорів.

У квітні 2024 року США попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з Росією досягла рекордно високого рівня вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.