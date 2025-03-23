В Ер-Ріяді почалась зустріч делегацій України та США. Про що вони говоритимуть

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Рустем Умєров / Facebook

Україна почала зустріч з делегацією США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

На порядку денному — пропозиції щодо захисту енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури.

«Сьогодні ми опрацьовуємо низку складних технічних питань — до складу нашої делегації входять експерти з питань енергетики, а також військові представники військово-морського та військово-повітряного компонентів», — зазначив він.

Український чиновник, імені якого не називають, в коментарі The New York Times зазначив, що 24 березня Україна і США можуть провести ще одні, додаткові переговори — це залежить від результатів сьогоднішньої зустрічі.

NYT також наголошує, що серед питань переговорів може бути безпека судноплавства в Чорному морі.

Також на 24 березня заплановані переговори делегацій Росії та США. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог раніше казав, що США влаштують непрямі переговори між Україною та РФ у Саудівській Аравії.

«Цього тижня ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори в Саудівській Аравії, коли приходять обидві сторони, але перебувають у різних кімнатах. В основному ви кажете: “Добре, які ваші умови?”, потім ви звертаєтеся до іншої сторони: “Які ваші умови?”. По суті, це човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді», — зазначив Келлог.

Що передувало

Попередні перемовини між делегаціями України та США пройшли 11 березня в Джидді. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Уже 19 березня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Він також анонсував нову зустріч української делегації з американською в Саудівській Аравії найближчими днями.