Опалювальний сезон в Києві завершиться 24 березня

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Із понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

З понеділка почнуть відключати від теплопостачання житлові будинки. Будівлі ж закладів соціальної сфери — медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Як порівняти з минулим роком, опалення цьогоріч вимикають на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.

Кличко зазначив, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.