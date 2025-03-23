Папу Римського виписали з лікарні після важкої хвороби — через пʼять тижнів після госпіталізації
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Папу Римського Франциска виписують із лікарні. Із 14 лютого його госпіталізували через двобічну пневмонію — він переніс чотири гострі напади, два з яких загрожували його життю.
Про це пише Reuters.
Понтифікс показався натовпу на балконі лікарні імені Агостіно Джемеллі, куди його госпіталізували в середині лютого, і благословив присутніх.
Папі прописали два місяці спокою і порадили утриматися від зустрічей з великими групами людей, а також заходів, що потребують особливих зусиль. Тож у цей період він відпочиватиме у Ватикані.
- З 14 лютого Папа Римський Франциск перебував у лікарні зі «складною клінічною ситуацією». Згодом у Ватикані сповістили, що у понтифіка розвинулася пневмонія в обох легенях. Йому зробили переливання крові, адже тести виявили анемію. 2 березня повідомляли, що стан здоров’я Папи Римського Франциска стабілізувався.
- Ватикан порушує столітнє табу, висвітлюючи стан здоровʼя Папи Римського. Розмови про його «земне здоровʼя» прирівнюють до профанації.