Папу Римського виписали з лікарні після важкої хвороби — через пʼять тижнів після госпіталізації

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Папу Римського Франциска виписують із лікарні. Із 14 лютого його госпіталізували через двобічну пневмонію — він переніс чотири гострі напади, два з яких загрожували його життю.

Про це пише Reuters.

Понтифікс показався натовпу на балконі лікарні імені Агостіно Джемеллі, куди його госпіталізували в середині лютого, і благословив присутніх.

Папі прописали два місяці спокою і порадили утриматися від зустрічей з великими групами людей, а також заходів, що потребують особливих зусиль. Тож у цей період він відпочиватиме у Ватикані.