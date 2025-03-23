Брати Тейт повернулися до Румунії — хочуть «очистити свої імена». Їх звинувачують у зґвалтуваннях і торгівлі людьми

Новини

Брати Ендрю і Трістан Тейти повернулися до Румунії, яку раніше покинули за сприяння США. Вони кажуть, що хочуть «очистити свої імена», і вже звернулися до поліції.

Про це пише CNN.

Тейтам закидають торгівлю людьми та створення організованої злочинної групи в Румунії, яка примушувала жінок до зйомок у порно та проституції. Вони заперечують усі звинувачення.

«Після всього, що нам довелося пережити, ми справді заслуговуємо на той день у суді, коли нам скажуть, що ми не зробили нічого поганого і що нам узагалі не слід зʼявлятися в суді», — заявив журналістам Ендрю Тейт.

За його словами, вони з Трістаном витратили $185 000 на приватний літак, щоб «підписати один папірець» у Румунії. Наступного разу вони мають зʼявитися в поліцію 24 березня.

Справа Тейтів

Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес вебкамер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.

Тейтів уперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом з братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт. У серпні 2023 року арешт скасували, але при цьому братам заборонили залишати один з районів Бухаресту. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, але й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.

У серпні 2024 року бухарестський суд відправив Ендрю Тейта під домашній арешт, поки прокуратура розслідує нову справу щодо торгівлі неповнолітніми та сексу з неповнолітніми.

До січня 2025 року братам забороняли залишати Румунію, однак потім румунська влада раптово зняла обмеження. Financial Times писала, що цього вимагала адміністрація Дональда Трампа, якого активно підтримує Ендрю Тейт. У лютому брати Тейти вилетіли до США. Однак у Румунії заявили, що суд над Тейтами продовжиться і вони повинні будуть приїжджати на судові засідання. Після цього генпрокуратура Флориди почала кримінальне розслідування проти них.