Росіяни масовано атакували Україну ударними дронами. Наслідки атаки
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч на 23 березня російські війська масовано атакували Україну дронами. Протиповітряна оборона збила 97 російських безпілотників із 147, ще 25 були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Цієї ночі росіяни застосували більшу кількість саме ударних дронів — щонайменше 122 одиниці. Дронів-імітаторів, відповідно, було 25. Цілі збивали на півдні, півночі, заході та в центрі України.
Через атаку постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.
- У Києві через нічну атаку загинули три людини, серед яких батько і його пʼятирічна дитина. Ще 10 людей постраждали.