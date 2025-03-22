X заблокувала акаунти опозиції на тлі протестів проти арешту мера Стамбулу — він конкурент Ердогана
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Соціальна мережа X, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, заблокувала низку акаунтів турецьких опозиціонерів на тлі протестів проти арешту мера Стамбулу Екрема Імамоглу, який є головним конкурентом президента Ердогана.
Про це пише Politico.
Координатор і аналітик Близькосхідної програми Центру Вільсона Юсуф Кан розказав виданню, що більшість заблокованих акаунтів належали людям, які поширювали інформацію про протести та їхні локації. Деякі профілі заблоковані лише в Туреччині, але в інших країнах вони залишаються доступними.
Один з активістів Омер Фарук Аслан розповів, що створив новий акаунт після того, як його попередній профіль, де дописи зібрали 6 мільйонів переглядів, заблокували за рішенням суду.
Окрім X, у Туреччині зафіксували проблеми з доступом до TikTok, Instagram та YouTube.
Міністр МВС Туреччини Алі Єрлікая заявив, що влада ідентифікувала 326 акаунтів, які нібито «розпалювали ненависть», з них 72 — поза межами країни. У межах розслідування затримали 54 людини.
Блокування облікових записів, ймовірно, є законним, бо турецьке законодавство дозволяє такі дії, якщо їх вимагає уряд. Закон про соціальні медіа 2022 року дозволяє уряду контролювати і видаляти контент у соцмережах, причому правила щодо цього досить нечіткі та їх можуть застосовувати дуже широко.
Це вже не вперше, коли X обмежує доступ до контенту в країні. У 2023 році, коли Ердоган балотувався на переобрання, X (раніше Twitter) обмежив доступ до певного контенту в Туреччині, щоб платформа залишалася доступною для користувачів у країні. Ілон Маск пояснив, що вибір був між повним блокуванням Twitter або обмеженням доступу до частини твітів.
За звітами X, у другій половині 2024 року компанія виконала приблизно 86% запитів турецького уряду на видалення контенту, порівняно з 68% у першій половині року. Це нижче, ніж у Європейському Союзі, де рівень виконання запитів становив 90%. Проте турецька влада подає в шість разів більше запитів на видалення акаунтів, ніж у ЄС, на душу населення.
- Мера Стамбулу Екрема Імамоглу затримали 19 березня. Влада розслідує його звʼязки з корупцією і тероризмом. Перед цим Стамбульський університет відкликав диплом політика начебто через порушення.
- Тисячі людей вийшли на вулиці Стамбулу 19 березня після його арешту. Його вважають головним політичним конкурентом президента Туреччини Реджепа Ердогана.
- Імамоглу двічі обирали мером міста — у 2019 та 2023 роках. Тоді він переміг кандидатів від керівної консервативної Партії справедливості та розвитку Реджепа Ердогана. Президент Туреччини теж розпочав свою політичну карʼєру з посади мера Стамбулу в 1990-х роках.