X заблокувала акаунти опозиції на тлі протестів проти арешту мера Стамбулу — він конкурент Ердогана

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Соціальна мережа X, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, заблокувала низку акаунтів турецьких опозиціонерів на тлі протестів проти арешту мера Стамбулу Екрема Імамоглу, який є головним конкурентом президента Ердогана.

Про це пише Politico.

Координатор і аналітик Близькосхідної програми Центру Вільсона Юсуф Кан розказав виданню, що більшість заблокованих акаунтів належали людям, які поширювали інформацію про протести та їхні локації. Деякі профілі заблоковані лише в Туреччині, але в інших країнах вони залишаються доступними.

Один з активістів Омер Фарук Аслан розповів, що створив новий акаунт після того, як його попередній профіль, де дописи зібрали 6 мільйонів переглядів, заблокували за рішенням суду.

Окрім X, у Туреччині зафіксували проблеми з доступом до TikTok, Instagram та YouTube.

Міністр МВС Туреччини Алі Єрлікая заявив, що влада ідентифікувала 326 акаунтів, які нібито «розпалювали ненависть», з них 72 — поза межами країни. У межах розслідування затримали 54 людини.

Блокування облікових записів, ймовірно, є законним, бо турецьке законодавство дозволяє такі дії, якщо їх вимагає уряд. Закон про соціальні медіа 2022 року дозволяє уряду контролювати і видаляти контент у соцмережах, причому правила щодо цього досить нечіткі та їх можуть застосовувати дуже широко.

Це вже не вперше, коли X обмежує доступ до контенту в країні. У 2023 році, коли Ердоган балотувався на переобрання, X (раніше Twitter) обмежив доступ до певного контенту в Туреччині, щоб платформа залишалася доступною для користувачів у країні. Ілон Маск пояснив, що вибір був між повним блокуванням Twitter або обмеженням доступу до частини твітів.

За звітами X, у другій половині 2024 року компанія виконала приблизно 86% запитів турецького уряду на видалення контенту, порівняно з 68% у першій половині року. Це нижче, ніж у Європейському Союзі, де рівень виконання запитів становив 90%. Проте турецька влада подає в шість разів більше запитів на видалення акаунтів, ніж у ЄС, на душу населення.