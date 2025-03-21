Нова президентка МОК хоче почати переговори про повернення Росії на Олімпіаду
- Автор:
- Оля Березюк
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Reuters / «Бабель»
Новообрана президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі заявила, що вона проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через війну. Вона хоче почати переговори про потенційне повернення Росії на Ігри.
Про це Ковентрі сказала в інтервʼю Sky News.
Очільниця МОК каже, що бачить «непослідовність» у нинішньому підході, коли «виділяють Росію, в той час, як на її власному континенті відбуваються конфлікти».
Відповідаючи на запитання журналістів, чи виступає вона проти заборони на участь країн в Олімпійських іграх через військові конфлікти, Ковентрі сказала: «Я проти, але я думаю, що потрібно враховувати кожну ситуацію».
«Що я хотіла б зробити, так це створити робочу групу, яка б спробувала розробити певну політику і деякі керівні принципи, які ми, як рух, могли б використовувати для ухвалення рішень, коли нас втягують у конфлікти», — зазначила вона.
Ковентрі, яка сама родом із Зімбабве, зазначила, що «у нас є конфлікти в Африці, і вони зараз жахливі. Тож, на жаль, це нікуди не подінешся».
«Тож як ми будемо захищати і підтримувати спортсменів? Як ми забезпечимо, щоб усі спортсмени мали можливість приїхати на Олімпійські ігри? Наша відповідальність також полягає в тому, щоб переконатися, що всі спортсмени перебувають у безпеці, і що ми захищаємо і підтримуємо їх під час Олімпійських ігор. Тож є хороший баланс. Але, зрештою, я думаю, що для нашого руху найкраще, щоб усі спортсмени були представлені»», — підсумувала вона.
- У червні 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.
- Попри це Міжнародний олімпійський комітет допустив російських і білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі в нейтральному статусі, однак висунув деякі обмеження.
- Зрештою на Олімпіаду поїхали 15 росіян і 16 білорусів, виступаючи як «індивідуальні нейтральні атлети». Їм було заборонено виходити з будь-якою державною символікою. Загалом МОК для участі в Олімпіаді в нейтральному статусі надав 54 квоти для російських спортсменів і 28 для білоруських. Частина росіян і білорусів відмовились від змагань, а деяких усунули після перевірок.