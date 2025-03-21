NASA зобовʼязало своїх співробітників звітувати про «щотижневі досягнення» — це вимога Ілона Маска

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Американське космічне агентство NASA запустило «застосунок щотижневих досягнень» для своїх співробітників, щоб відстежувати їхню продуктивність. Так NASA виконує одну з вимог очолюваного Ілоном Маском Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Про це пише Bloomberg, який побачив надісланий працівникам NASA електронний лист.

Команда Ілона Маска в лютому надіслала електронні листи понад двом мільйонам федеральних службовців з вимогою щотижня звітувати про свої досягнення, інакше вони ризикували втратити роботу. Це схвилювало не тільки NASA, а й інші держустанови.

Таку вимогу урядовці розкритикували. Деякі міністри навіть порадили своїм підлеглим ігнорувати листи, бо такі звіти можуть становити загрозу для національної безпеки або містити секретну інформацію. Згодом у Білому домі США уточнили, що співробітників не звільнять за відмову надсилати звіти, і порадили дотримуватися вказівок керівників своїх установ.

Новий застосунок для звітності в NASA має спростити процес звітності й створити «перелік особистих досягнень» для кожного працівника.

Про нього оголосили за кілька днів після того, як NASA закрило два своїх відділи та скоротило частину працівників, щоб виконати розпорядження президента США Дональда Трампа.