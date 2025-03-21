Німеччина конфіскувала судно тіньового флоту РФ разом з нафтою на €40 мільйонів — хоче показати Росії серйозність санкцій

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Німецька митниця конфіскувала танкер російського тіньового флоту Eventin разом із вантажем — приблизно 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю майже €40 мільйонів. Тепер це власність Німеччини.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Митники затримали танкер Eventin, який ходив під панамським прапором і перевозив нафту з порту Усть-Луга в Єгипет через Балтійське море. Через несправність двигуна судно почало дрейфувати біля узбережжя острова Рюген. Його відбуксирували у води поблизу міста Засніц 10 січня через загрозу розливу нафти, після чого за ним постійно спостерігали берегова охорона та федеральна поліція. Наприкінці лютого танкер внесли до санкційного списку ЄС.

Влада Німеччини вирішила конфіскувати судно, щоб продемонструвати Росії, що країна серйозно ставиться до спроб обійти санкції та не збирається пасивно спостерігати за транзитом російської нафти через Балтійське море.

Зараз у Німеччині вирішують, як безпечно викачати нафту з резервуарів Eventin і що робити з самим танкером. Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія прагне якнайшвидше позбутися судна — бояться негативного впливу на навколишнє середовище і туризм.

Міністерство фінансів, яке відповідає за митницю, відмовилося коментувати ситуацію, посилаючись на те, що митні заходи ще тривають, а безпекова ситуація залишається складною.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. У липні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції. Тоді під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз погодили нові санкції. Пізніше до програми приєдналися США і Канада. Відтоді країни періодично оновлюють санкції проти тіньового флоту РФ та додають до санкційного списку нові танкери.

Тоді ж в Офісі премʼєра Стармера зазначили, що деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

Проти російського тіньового флоту різні країни регулярно вводять санкції — під обмеження потрапляє все більше суден.