Армія Судану повернула під контроль президентський палац у столиці — майже через три роки після спроби перевороту в країні

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Збройні сили Судану вранці в п’ятницю, 21 березня, майже через три роки після спроби військового перевороту відбили у «Сил швидкого реагування Судану» (RSF) президентський палац у столиці країни Хартумі.

Про це повідомили самі військові, опублікувавши відповідне відео з місця, передають NYT і BBC. Інформацію також підтверджують посадовці Судану.

«Ми всередині! Ми в Палаці Республіки!» — кричав невідомий офіцер на одному відео.

Війська армії Судану всередині президентського палацу в Хартумі.

Напередодні, у четвер, по всій столиці було чути стрілянину та вибухи. Очевидці також повідомляли про авіаудари біля Палацу Республіки.

Речник армії Набіль Абдалла заявив на державному телебаченні, що військові взяли під контроль палац і будівлі міністерства в центрі Хартуму.

«Наші сили повністю знищили винищувачі та техніку противника, захопили велику кількість техніки та озброєння», — сказав він.

Державне телебачення Судану показувало кадри святкування солдатів.

Міністр інформації Судану також підтвердив, що уряд знову контролює президентський палац у столиці.

«Сьогодні прапор піднято, палац повернувся, і подорож триває до повної перемоги», — написав у соцмережах міністр Халід Алі аль-Айзер.

Повернення Хартуму було б величезною перемогою для суданських Збройних сил і ключовим моментом у конфлікті, пише BBC. Адже RSF утримували більшу частину столиці, а також захід Судану з початку війни. Проте останніми тижнями армія не мала успіхів у частинах центрального Судану.

У RSF це поки що не коментували. Проте в суботу, 15 березня, командир RSF Мохамед Хамдан Дагало, відомий як Хемедті, пообіцяв захищати президентський палац і прилеглі території, які контролює його воєнізоване формування.

«Не думайте, що ми відступимо з палацу», — сказав він тоді у відеозверненні.