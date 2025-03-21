Армія Судану повернула під контроль президентський палац у столиці — майже через три роки після спроби перевороту в країні
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Збройні сили Судану вранці в п’ятницю, 21 березня, майже через три роки після спроби військового перевороту відбили у «Сил швидкого реагування Судану» (RSF) президентський палац у столиці країни Хартумі.
Про це повідомили самі військові, опублікувавши відповідне відео з місця, передають NYT і BBC. Інформацію також підтверджують посадовці Судану.
«Ми всередині! Ми в Палаці Республіки!» — кричав невідомий офіцер на одному відео.
Напередодні, у четвер, по всій столиці було чути стрілянину та вибухи. Очевидці також повідомляли про авіаудари біля Палацу Республіки.
Речник армії Набіль Абдалла заявив на державному телебаченні, що військові взяли під контроль палац і будівлі міністерства в центрі Хартуму.
«Наші сили повністю знищили винищувачі та техніку противника, захопили велику кількість техніки та озброєння», — сказав він.
Міністр інформації Судану також підтвердив, що уряд знову контролює президентський палац у столиці.
«Сьогодні прапор піднято, палац повернувся, і подорож триває до повної перемоги», — написав у соцмережах міністр Халід Алі аль-Айзер.
Повернення Хартуму було б величезною перемогою для суданських Збройних сил і ключовим моментом у конфлікті, пише BBC. Адже RSF утримували більшу частину столиці, а також захід Судану з початку війни. Проте останніми тижнями армія не мала успіхів у частинах центрального Судану.
У RSF це поки що не коментували. Проте в суботу, 15 березня, командир RSF Мохамед Хамдан Дагало, відомий як Хемедті, пообіцяв захищати президентський палац і прилеглі території, які контролює його воєнізоване формування.
«Не думайте, що ми відступимо з палацу», — сказав він тоді у відеозверненні.
- 15 квітня 2023 року між суданською регулярною армією (SAF), яку очолює Абдель Фаттах аль Бурхан, що де-факто є президентом країни, і «Силами швидкого реагування Судану» (RSF) почалися бої. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити у країні демократію.
- У Судані це була третя спроба військового перевороту за останні 5 років. Внаслідок заколотів у 2019 та 2021 роках були усунуті від влади президент Омар аль Башир, який керував країною 30 років, і перехідний уряд, що прийшов до влади після нього. З 2021 року країною почала керувати військова рада. Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія з 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.
- RSF співпрацює з російською «ПВК Вагнера». Вони мають спільне підприємство Meroe Gold із видобутку корисних копалин, зокрема золота. Західні медіа писали, що така співпраця допомогла збільшити запаси золота Центробанку РФ, необхідні для війни в Україні.
- Українські спецпризначенці проводили операції в Судані проти російської «ПВК Вагнера» та їхніх місцевих союзників із «Сил швидкого реагування» (RSF).