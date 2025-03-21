Суд продовжив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК і вкотре зменшив заставу

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Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі. Її підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Вона залишиться під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 18 травня 2025 року включно.

Крім того, Крупі зменшили суму застави — з 260 мільйонів гривень до 230 мільйонів. У разі внесення застави вона зможе вийти із СІЗО, але буде зобовʼязана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, а також не покидати Хмельницький та здати закордонний паспорт.