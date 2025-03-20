Норвежець подав скаргу на OpenAI після «галюцинацій» ChatGPT — чат-бот звинуватив його в убивстві дітей
- Автор:
- Ліза Бровко
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Норвежець Арве Ялмар Холмен подав скаргу на те, що чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT заявив, що він убив своїх синів і був ув’язнений на 21 рік. Це один з останніх прикладів так званих галюцинацій ChatGPT.
Про це пише BBC.
Холмен звернувся до норвезького органу захисту даних і вимагав оштрафувати компанію-виробника чат-бота OpenAI. Каже, що ця «галюцинація» шкодить йому.
«Дехто думає, що диму без вогню не буває. Найбільше мене лякає той факт, що хтось міг прочитати цей висновок і повірити в нього», — наголосив чоловік.
Він запитав у ChatGPT: «Хто такий Арве Ялмар Холмен?», у відповідь він отримав текст, що містив наступне: «Він був батьком двох хлопчиків 7 і 10 років, яких трагічно знайшли мертвими у ставку біля їхнього будинку в Тронхеймі, Норвегія, у грудні 2020 року».
Холмен зазначив, що чат-бот приблизно правильно оцінив різницю у віці його синів, припускаючи, що той мав певну точну інформацію про нього.
Група захисту цифрових прав Noyb стверджує, що відповідь ChatGPT — це наклеп і порушення європейських правил захисту даних стосовно точності персональної інформації. Холмена ніколи не звинувачували і не засуджували за жоден злочин.
Представники Noyb додали, що того дня Холмен робив кілька пошукових запитів, зокрема вказав ім’я свого брата в чат-боті, і той створив «кілька різних історій, які були неправдивими».
- «Галюцинації» — це одна з головних проблем, яку фахівці намагаються вирішити, коли справа стосується генеративного ШІ. Терміном «галюцинації» описують випадки, коли чат-боти подають неправдиву інформацію як факти.