На Тернопільщині росіяни намагались завербувати шестикласника для диверсій — він здав їх поліції

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Стас Козлюк / «Бабель»

Російські агенти намагались завербувати школяра з Тернопільської області для організації диверсій. Хлопець звернувся до поліції.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

До інспектора сектора освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що йому написав у Телеграм невідомий контакт і запропонував підзаробити, підпалюючи обʼєкти критичної інфраструктури та правоохоронні будівлі.

Підлітку надіслали відео, у якому демонструвалися способи заробітку, і посилання на телеграм-канал для реєстрації.

Шестикласник повідомив про це офіцера освітньої безпеки. Правоохоронці поспілкувалися зі свідомим школярем і подякували за його позицію.