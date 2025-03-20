Центр Разумкова: Більшість українців не готова погодитися на нейтральний статус України заради припинення війни

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Save Ukraine

Більшість українців не готова погодитися на нейтральний, позаблоковий і безʼядерний статуси України та закріпити це в Конституції. Загалом готовність українців до поступок заради припинення війни залишилася на рівні червня 2024 року.

Про це свідчить опитування, яке Центр Разумкова провів в період з 28 лютого по 6 березня 2025 року. Під час опитування респондентам ставили запитання, чи погодяться вони на умови, які Росія висуває для припинення війни.

З усіх опитаних респондентів 8% погодилися б вивести українські війська з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Зокрема, 6% на заході і в центрі країни, 10% на сході та 14% на півдні. Водночас 78% людей не підтримують це.



Визнати ці території частиною Росії згодні 5% опитаних. Вони погодилися б на те, щоб у міжнародних угодах зазначити, що ці області, а також Крим і Севастополь, є частиною Росії. Це розподіляється по регіонах так: 2% на заході, 3% в центрі, 6% на сході та 15% на півдні. Не згодні з цією умовою 82% респондентів.

Скасувати всі західні санкції проти РФ готові 7% опитаних людей. Найбільше підтримки на півдні країни (15%), а на заході — лише 2%. А 78% респондентів не готові на такі поступки.

З опитаних громадян 22% готові погодитися на те, що в Конституції України закріплять нейтральний, позаблоковий і безʼядерний статуси. Розподіл по регіонах такий: 8% на заході, 26% в центрі, 24,5% на сході і 33,5% на півдні. Проте більшість респондентів — 56% — не згодна з цією умовою.

Опитування проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. У останніх чотирьох — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Для опитування використовували метод випадкового відбору на початкових етапах та квотний відбір (за віком і статтю) на завершальних етапах. Це дозволило отримати вибірку, яка відображає демографічну структуру дорослого населення на початок 2022 року. В опитуванні взяли участь 2 018 людей віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%. Однак додаткові відхилення можуть бути через наслідки війни, зокрема евакуацію людей.