Про ЗАЕС, можливість швидкого припинення вогню та питання територій. Головне з брифінгу Зеленського

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Ввечері 19 березня президент України Володимир Зеленський в режимі онлайн поспілкувався з журналістами. Він розповів деталі розмови з Трампом у контексті Запорізької АЕС, чому він вважає, що зараз найлегший період дипломатичних зусиль, та яке питання буде найскладнішим у перемовинах.

«Бабель» зібрав головне із заяв президента.

Про ЗАЕС

Зеленський та Трамп обговорювали, як США можуть допомогти відновити Запорізьку АЕС. Український лідер наголосив: він розповів американському президенту, що для відновлення роботи ЗАЕС недостатньо лише деокупації — там має бути відповідна інфраструктура.

«Водозабезпечення, технічний персонал і ще дуже багато кроків для того, щоб за півтора — два з половиною роки станція почала приносити гроші, електрику», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США можуть відновити ЗАЕС.

«Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це з вами. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії», — розповів Зеленський.

Наразі немає жодної стадії переговорів про передачу ЗАЕС під контроль України. За словами Зеленського, станція не працюватиме під окупацією, а також у тому разі, якщо за метр від станції все буде окуповано і будь-якої миті росіяни зможуть її підірвати.

На її повне відновлення знадобиться від двох до двох з половиною років. Президент вважає «позитивними кроками» те, що зараз вже розпочалась розмова про її відновлення.

Припинення вогню

Зеленський вірить, що припинення вогню можна зробити швидко — для цього знадобиться сила США. Це може дозволити завершити певну стадію війни, зокрема «гарячу».

«Питання припинення вогню на місяць, на два місяці — це вікно можливостей, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зриває це, але можна закінчити війну», — сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, припинення вогню на роки є замороженням конфлікту, а не закінченням війни.

Зараз йдеться про зупинку ударів обох країн по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Зараз Україна готує відповідний список. Якщо РФ порушить домовленості перемирʼя — Україна відповідатиме дзеркально.

Всеосяжного припинення вогню зараз можна досягнути — на це є воля України та всієї Європи. Якщо США захочуть, вони це зроблять. Путін не хоче припинення вогню, поки українські військові є на території РФ.

На зустрічі України та США у Саудівській Аравії також, можливо, обговорять питання контролю припинення вогню.

Курська операція та плани РФ у наступах

Курська операція зірвала наступ РФ у Сумській, Харківській та Запорізькій областях. У цей період росіяни наступали лише на сході. Наразі ворог накопичує війська на Сумському напрямку.

«Тепер план той самий, витіснити нас повністю з Курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ. Після того, як витіснити, вдарити в напрямку Сум, і потім переміщувати війська на Харків, відповідно і на Запоріжжя для того, щоб зробити те саме», — сказав президент.

Проте наразі Україна не бачить таких можливостей у РФ на Харківському чи Запорізькому напрямку, сильних можливостей російська армія не має і на сході. Зараз ворог накопичує війська на Сумському напрямку.

«У Сумах вони накопичують ці війська, але вони повинні нас повністю звідти витіснити. Ну а ви знаєте, що ми там проводимо ті чи інші кроки. В одному напрямку, потім трішки змістились ми і неочікувано робимо кроки в іншому напрямку», — сказав Володимир Зеленський.

Мирні переговори та території

Зараз найлегший період дипломатичних зусиль. Питання територій буде найскладнішим у перемовинах про перемир’я. Президент вкотре наголосив, що юридично Україна не визнає ніякі території [російськими].

Україна не може завершувати війну на контактній лінії, бо вона розділяє міста та інші населені пункти. «Це буде Берлін», — сказав президент. За його словами, цього не можна допустити.

Миротворчі війська

Позиція США впливає на позицію європейських країн у питанні відправлення миротворців в Україну. Якщо до процесу долучаться США — країн, які будуть готові відправити свій контингент в Україну, може побільшати. Окрім того, це впливає на кількісний склад тієї чи іншої країни.

Наразі тривають дискусії, і є різне бачення, тому точну кількість потенційних миротворчих військ президент не назвав.

Україна також працюватиме над повернення всіх українських депортованих дітей. Наразі президент не має точної кількості — у різний час надходила різна інформація. Найважча ситуація може виникнути з сиротами.

«Передусім є країни, які готові давати контингент, є країни, які готові дати контингент у разі повторної агресії. Є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові [розташовувати] у місцях небезпечних, є ті, які готові тільки на морі. Або в центральних великих містах України», — поділився подробицями Зеленський.