Ексначальника ОТУ «Харків» Галушкіна триматимуть під вартою ще місяць

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Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для колишнього командувача Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна. Його триматимуть під вартою до 22 квітня.

Про це передає «Суспільне» із зали суду.

Адвокат фігуранта Дмитро Круговий заявив, що нібито «всі міністри оборони, всі головнокомандувачі, починаючи з 2014 року, написали листи підтримки характеристики генерала Галушкіна», але суд їх не врахував.

За матеріалами справи, під час оборони Липецької громади на Харківщині Галушкін хибно оцінив потенціал ворога і ситуацію на фронті та своїми діями сприяв тому, що бійці 125 окремої бригади ТрО самовільно залишили поле бою.

Слідчі зʼясували, що екскомандувач проігнорував розвіддані, оцінив наступ росіян «як малоймовірний» і віддавав накази, які не відповідали реальній ситуації на фронті. Тому за першу добу наступу росіян майже 100 українських військових були поранені, вбиті або зникли безвісти.

У Державному бюро розслідувань зазначають, що через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців і певних підрозділів 125 бригади ТрО війська втратили стратегічну ініціативу. Через це росіяни змогли заглибитись у смугу оборони бригади на відстань до 10 кілометрів, що дозволило їм знову з артилерії обстрілювати Харків.

Галушкін — один з трьох військових високопосадовців, яких підозрюють у недбалому ставленні до оборони Харківщини.

Сам Галушкін зазначав, що запеклі бої по всій лінії фронту та втрати — як людей, так і територій — відбуваються не тому, що «воїнам бракує хоробрості або командирам — професіоналізму», а через те, що росіяни не зважають на власні втрати. Він говорив, що готовий піти воювати звичайним солдатом.

Що передувало

Правоохоронці 20 січня затримали трьох військових, яких підозрюють у недбалості під час організації оборони Харківщини у 2024 році. Мова про:

екскомандира Оперативно-тактичного угруповання «Харків» генерала Юрія Галушкіна;

екскомандира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала Артура Горбенка;

екскомандира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Суд відправив під варту Галушкіна та Лапіна 21 січня, а 22-го — Артура Горбенка. Вже 22 січня за Галушкіна внесли 5 мільйонів гривень застави, однак того ж дня його знову затримали.