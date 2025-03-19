Зеленський в розмові з Трампом підтримав припинення атак по енергетиці

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським поділився з ним подробицями своїх переговорів з Путіним.

Про це Зеленський написав в X.

«Одним з перших кроків до повного припинення війни могло б стати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Я підтримав цей крок, й Україна підтвердила, що ми готові його здійснити. Наші команди обговорювали цей крок у Джидді», — зазначив він.

Що стосується 30-денного безумовного припинення вогню на лінії фронту, президент наголосив, що Україна буде працювати над тим, щоб це відбулося.

«Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для того, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню», — додав Зеленський.

Він також надав Трампу оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів.

«Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкнулися питання звільнення військовополонених, повернення українських дітей, які були захоплені російськими військами. Також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилити для захисту життів», — підкреслив він.

За результатами розмови президенти доручили своїм командам розвʼязати технічні питання, повʼязані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Українська й американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб продовжити координувати кроки на шляху до миру.