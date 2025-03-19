Україна повернула з полону 175 військових. Ще 22 повертаються поза обмінами

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З російського полону Україна повернула ще 175 військових. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Це один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повертається, є важкопоранені та бійці, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім нададуть медичну і психологічну допомогу.

Загалом Україна звільнила з полону солдатів, сержантів та офіцерів. Військових Збройних сил, Військово-морських сил, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та Прикордонної служби. Вони захищали державу в Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

«Дякую нашій команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами, за цю важливу роботу, за результати, які дають надію. І ми вдячні всім нашим партнерам, особливо Обʼєднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим», — написав Зеленський.

Троє зі звільнених з полону перебували під так званим слідством у РФ, зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Усі повернені військові отримають медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації, щоб реінтегруватися в суспільство, а також отримають одноразову матеріальну допомогу і виплати грошового забезпечення.