Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які застрягли на МКС на девʼять місяців, повернулися на Землю

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NASA

Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс нарешті повернулися на Землю. Вони застрягли на Міжнародній космічній станції на девʼять місяців замість запланованих восьми днів.

Про це пише Associated Press.

Вілмор і Вільямс повернулися на Землю в капсулі космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Разом з ними були астронавт NASA Нік Гейг і російський космонавт Олександр Горбунов. Шлях від МКС до Землі зайняв 17 годин.

Капсула SpaceX повернулася на Землю — сіла біля узбережжя Флориди. Поруч плавали дельфіни. SpaceX

Вілмор і Вільямс провели в космосі 286 днів — на 278 днів довше, ніж передбачалося під час їх запуску. Вони облетіли Землю 4 576 разів і подолали 195 мільйонів кілометрів до моменту приземлення біля узбережжя Флориди.

Сага Суні та Бутча почалася в червні 2024 року. Астронавти брали участь у першому випробуванні космічного корабля Starliner, розробленого компанією Boeing. Під час польоту до космічної станції капсула зіткнулася з низкою технічних проблем, тож повернення астронавтів додому відклали через ризики.

На початку вересня минулого року Starliner повернувся на Землю без екіпажу. Це означало, що для повернення Бутча і Суні потрібен новий корабель. Тому NASA обрало наступний за графіком політ — капсулу SpaceX, яка прибула на МКС наприкінці вересня.

На капсулі корабля Crew Dragon на станцію прилетіли двоє астронавтів замість чотирьох, залишивши два вільних місця для Бутча і Суні. Заковика в тому, що політ SpaceX був запланований на шість місяців, тому термін перебування астронавтів на МКС продовжили аж до березня 2025 року.

SpaceX

SpaceX

Засновник SpaceX Ілон Маск говорив, що астронавтів нібито залишили в космосі з політичних причин, хоча його компанія могла б повернути їх додому раніше. Однак представники NASA заявили, що їхнє рішення ґрунтувалося на графіку польотів і потребах космічної станції.

Астронавти NASA Суні Вільямс і Бутч Вілмор перед відправкою на МКС, червень 2024 року. NASA

Суні та Бутч щасливі, що повернулися додому, хоч і визнають — сумуватимуть за космічною станцією. Астронавти провели безліч експериментів на МКС і вийшли у відкритий космос. А Суні навіть побила рекорд жінки, яка провела найбільше годин за межами космічної станції.

Проте, щоб повернутися до нормального «земного» життя, їхнім організмам може знадобитися багато часу. Тому спершу на астронавтів чекає інтенсивне фізичне навантаження, поки їхні тіла заново адаптуватимуться до гравітації. Але першочергово для Бутча і Суні — зустріч з їхніми сімʼями, друзями і домашніми тваринами.