Politico: Країни Північної Європи тиснуть на ЄС для якнайшвидшого вступу України

Новини

Низка країн Євросоюзу наполягає на тому, щоб Брюссель негайно розробив чітку дорожню карту для України, яка наблизить її повноправне членство у блоці.

Про це повідомляє Politico.

Дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви й Естонії у спільному листі закликали Брюссель надати конкретні пропозиції, щоб «рішуче просунути» процес вступу України до ЄС.

Як пише видання, союзники занепокоєні, що Угорщина намагатиметься завадити Україні на її шляху до Євросоюзу, тому вдалися до таких заходів. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що Київ може приєднатися до блоку до 2030 року. Названі держави прагнуть, щоб так дійсно сталося.

«Україна продемонструвала значний прогрес у реформах — тепер настав час мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це [вступити до ЄС]», — йдеться у листі.

Підписанти підкреслили, що процес розширення блоку має бути «передбачуваним».