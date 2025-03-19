Мера Стамбулу затримали у справі про корупцію. Він є головним опонентом Ердогана

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У Туреччині затримали мера Стамбулу й головного політичного конкурента президента Реджепа Ердогана — Екрема Імамоглу. Влада розслідує його звʼязки з корупцією і тероризмом.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Турецьке інформагентство Anadolu додає, що прокурори видали ордери на арешт ще близько 100 людей, серед них бізнесмени й журналісти. Сам Імамоглу 18 березня стверджував, що біля його будинку перебувають сотні поліцейських. За даними медіа, вони провели обшуки у політика. Пізніше прессекретар Імамоглу сповістив, що мера затримали.

Це відбулося наступного дня після того, як Стамбульський університет відкликав диплом бакалавра Екрема Імамоглу начебто через порушення. Всього ВНЗ анулював дипломи й наукові ступені 28 людей, пояснивши це «очевидною помилкою».

Цими вихідними Імамоглу, опозиційного політика з лівоцентристської Республіканської народної партії, мали висунути як кандидата у президенти на майбутніх виборах 2028 року. Однак у Туреччині необхідно мати вищу освіту, щоб балотуватися на посаду очільника держави.

Влада країни заборонила демонстрації в Стамбулі на чотири дні, ймовірно, намагаючись запобігти протестам після арешту політика. Моніторинговий ресурс Netblocks демонструє, що Туреччина також обмежила доступ до багатьох соцмереж.

Сам Екрем Імамоглу оприлюднив відео в X, де назвав своє переслідування «ударом по волі народу».