Обмін полоненими та припинення ударів по енергетиці. Про що говорили Трамп і Путін

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Лідер РФ Володимир Путін 18 березня поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Серед тем розмови — обмін полоненими між Україною та Росією, 30-денне перемирʼя і припинення атак по енергетиці.

Про це повідомляє Кремль, а також прессекретар Трампа Керолайн Левітт.

Обмін має пройти 19 березня у форматі 175 на 175. У Кремлі зазначили, що передадуть Україні, зокрема, 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медустановах.

Також політики обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ.

У Кремлі заявили, що ключова умова для «недопущення ескалації конфлікту» — повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.

Під час розмови також обговорили ідею про взаємну відмову України та РФ від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Путін «позитивно відгукнувся» на пропозицію і «віддав відповідне розпорядження військовим», стверджують у Кремлі.

«Лідери погодилися, що рух до миру почнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також з технічних переговорів про впровадження морського перемирʼя в Чорному морі, повне припинення вогню та постійний мир. Ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході», — написала Левітт.

У Кремлі також стверджують, що політики домовились розпочати переговори для додаткового опрацювання деталей реалізації ініціативи, що стосується безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря.

Левітт додала, що Трамп і Путін у розмові наголосили на «необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією».

Крім того, Трамп і Путін говорили про Близький Схід. Сторони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та погодилися з тим, що Іран «ніколи не повинен бути в змозі» знищити Ізраїль.

«Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між США і Росією має величезні переваги. Це включає в себе величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру», — підсумувала Левітт.