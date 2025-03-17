Мінфін спростував інформацію про підвищення податків для ФОП
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Flickr / Національний банк України
Міністерство фінансів України заперечило, що планує незабаром підняти податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Раніше цю інформацію поширили в анонімних телеграм-каналах.
Про це повідомили у Мінфіні України.
«Анонімні телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», — зазначили у Мінфіні.
Зміни до законів щодо спрощеної системи оподаткування почнуть розробляти тільки після виконання певних умов. Спочатку потрібно забезпечити безпечне використання даних і контроль за інформацією про рух коштів на рахунках підприємців. Лише після цього, але не раніше ніж через рік, почнеться процес реформування.
Реформа проходитиме відкрито, з обговореннями за участю громадськості, бізнесу, державних органів та міжнародних партнерів. Тільки після цих обговорень Верховна Рада розглядатиме і ухвалюватиме відповідні зміни до законодавства.
Історичне підвищення податків
Наприкінці листопада 2024 року президент Зеленський також підписав закон про підвищення податків. Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.
Цей закон передбачає:
- збільшення військового збору з 1,5 до 5% (виняток — військовослужбовці);
- впровадження військового збору для ФОПів;
- 50% податку на надприбуток банків;
- збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель;
- 25% податку на прибуток для фінкомпаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування.