Україна отримає €3,5 мільярда за програмою Ukraine Facility

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Рада Європейського Союзу схвалила другий транш на суму €3,5 мільярда за програмою Ukraine Facility. Ці гроші підуть на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України у період 2024—2027 років.

Про це повідомили в Раді ЄС.

Третій транш схвалили, бо Україна виконала потрібні умови та реформи, передбачені в плані, щоб отримати гроші. Гроші надають у вигляді грантів і позик.

Реформи стосуються збільшення використання відновлюваної енергії, посилення автономії енергетичного регулятора та спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС. Також Україна ухвалила стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій, включаючи розмінування сільськогосподарських земель.

Попередній транш ухвалили в грудні 2024 року.