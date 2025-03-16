Мешканців Угорщини опитають щодо членства України в ЄС. Влада показала бюлетень

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Уряд Угорщини 16 березня оприлюднив бюлетень, який використають для опитування громадської думки щодо членства України в Європейському Союзі.

Цей бюлетень містить лише одне запитання: «Чи підтримуєте ви, щоб Україна вступила до Європейського Союзу?». І два варіанти відповіді — «так» чи «ні». Опитування пройде у форматі «національних консультацій».

Влада країни наголосила, що бюлетні надрукують на захищеному папері, що «унеможливить будь-які зловживання». Бланки не можна буде ксерокопіювати або відтворювати. Їх «суворо перевірятимуть» за присутності нотаріуса.

Як пише угорське провладне медіа Hirado, премʼєр-міністр країни Віктор Орбан розпорядився провести опитування на початку березня — після того як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність вступу України до ЄС протягом пʼяти років її перебування на посаді.

Угорський депутат Європарламенту Балаж Хідвегі заявив, що Брюссель не може розвʼязати таке важливе питання без згоди угорців. Тому важливо, щоб народ висловив свою думку з цього приводу, переконаний Хідвегі.

Видання Politico писало, що влада Угорщини раніше вже проводила схожі опитування. За даними медіа, результати таких голосувань не мають юридичної сили, однак їх використовують для зміцнення позицій уряду Орбана стосовно суперечливих питань.