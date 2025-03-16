Спецпредставник США Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним

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Спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів подробиці розмови з Путіним, яка відбулася днями.

Про це американський посадовець говорив в ефірі CNN.

«До цього візиту [до Москви] був ще один візит, а до того візиту сторони були на відстані багатьох кілометрів одна від одної. Сьогодні обидві сторони набагато ближчі», — запевнив Віткофф.

Спецпредставник також говорив із журналістом Джейком Таппером про терміни досягнення угоди щодо припинення вогню в Україні. В цьому питанні Віткофф погоджується з прогнозами президента США Дональда Трампа.

«Президент використовує термін тижні — і я з ним не сперечаюся. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо тут реальний прогрес. Ми зменшили розбіжності [між українською і російською сторонами]», — додав посадовець.

Він припустив, що Дональд Трамп поговорить з Путіним «цього тижня». Стів Віткофф очікує на «дійсно хорошу і позитивну дискусію».